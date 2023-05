West Ham-fan Knollsy krijgt staande ovatie in Londen

De 58-jarige Chris Knoll wordt alom geprezen omdat hij zichzelf in gevaar bracht na de overwinning van West Ham op AZ in de halve finale van de Europa Conference League. Hij voorkwam in Alkmaar met zijn vechtersmentaliteit dat tientallen AZ-supporters meegereisde familieleden van West Ham-spelers konden aanvallen. „Ik hou niet van agressievelingen. Je kon zien dat ze problemen gingen schoppen en ik wilde niet dat ze de mensen achter ons zouden bereiken”, aldus Knoll.

„Ik wist wat ze van plan waren. Het was vrij duidelijk wat er ging gebeuren, omdat ze naar ons toe kwamen. Het waren de ultra’s, dat kon je zien aan wat ze droegen. Ik had besloten om ze niet naar boven te laten komen”, aldus Knoll. Hij vervolgt: „Ik dacht gewoon dat de beste vorm van verdediging zou zijn om bovenaan de trap te gaan staan en daar gewoon te blijven om ze tegen te houden. Ik wist dat ze klappen zouden uitdelen, maar ik deed gewoon mijn best om daar te staan en het te accepteren.”

Staande ovatie

Knoll kreeg zondagmiddag toen hij op zijn plek wilde gaan zitten een heldenontvangst van zingende medefans. Supporters gaven een staande ovatie aan de 'Knollsy', die ook wel de 'Engel van Alkmaar' wordt genoemd.