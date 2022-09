Britse koninklijke familie neemt afscheid van koningin Elizabeth

Londen - Het Verenigd Koninkrijk en de Britse koninklijke familie hebben maandag afscheid genomen van koningin Elizabeth II. Zij was de langst regerende vorst in de Britse geschiedenis en vele Britten kenden simpelweg geen andere vorst. De dag begon met een staatsbegrafenis in Westminster Abbey, waarna een uitvaart volgde in Windsor. De familie heeft afsluitend in kleine kring afscheid genomen van the Queen. Lees hier alle ontwikkelingen van deze historische dag terug.