Ruzie tussen energieministers EU over subsidies voor kolencentrales

Ter illustratie: lolencentrale op de Maasvlakte in Rotterdam. Ⓒ René Bouwman

Luxemburg - EU-energieministers ruziën maandag in Luxemburg over een voorstel om vervuilende kolencentrales langer te subsidiëren. Polen zegt steun van een meerderheid te hebben. Tegenstanders reageren furieus. „Dit kunnen we niet accepteren”, foetert de Belgische minister Tinne Van der Straeten.