Max (32) overleed zaterdag na val uit kraan op NDSM-plein

„Van de week heb ik nog lopen ouwehoeren, samen, zoals alleen jij dat kan natuurlijk’, schrijft iemand. „Zoals ik je ken met je biertje en volop aan het genieten van het leven! En dan ineens is het over ... Zo jong en zo nog niet klaar voor deze reis die je nu moet maken...”

Max werkte als kok, maar was ook veel in het uitgaansleven van Amsterdam te vinden. „Ik hoop dat je je rust gevonden hebt... rest in peace, wild boy”, schrijft een vriend. Een ander schrijft: „Maak ze gek daarboven en blijf for ever shinen lieve vriend. Mis je nu al.”

De vriendin van Max schrijft in een emotioneel bericht: „Voor altijd. Bonnie en Clyde. Water en vuur. Ik kan niets meer zeggen. Mijn alles. Mijn grootste liefde. Ik ben je toch niet kwijt? Het is niet waar. Zeg me dat het niet zo is. Sorry als ik niet reageer, lieve vrienden. Maxime kom terug. Het beste van mij was jij.”

Max werkte als kok. Ⓒ Facebook

Organisatie feest reageert

De organisatie van het feest reageerde geschokt op het overlijden van Max, schrijft AT5: „Het heeft ons heel erg geraakt. We hebben allemaal ongeveer dezelfde leeftijd als het slachtoffer en kunnen ons ook heel goed inleven in Max en zijn nabestaanden. Dus we zijn er persoonlijk heel erg kapot van en heel erg geschrokken.”

Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. De politie in de hoofdstad houdt alle scenario’s open, aldus een woordvoerster.

