Eis 25 jaar voor doden moeder en dochter Haren

Het familiedrama speelde zich af in een flat aan het Jufferpad. Moeder Nebyat Asmelash Msgen (23) lag dood onder een laken in de douche. Er lag veel bloed. Het slachtoffer was gestoken in de nek met een keramisch vleesmes. Ze was tevens geslagen. Met handen en een oplaadsnoer, met een lus als strop, werd ze gewurgd. De officier van justitie ziet hier moord: „Ze moest koste wat kost dood.”

Meisje Bemnet Nabrom (6), haar dochtertje uit een eerdere relatie, bleek eveneens overleden. Het dove meisje lag op bed. Ze bleek geslagen en gewurgd met een doek. Het meisje werd om 4.00 uur ’s nachts gedood, nadat ze wakker werd en schreeuwde toen ze haar reeds overleden moeder zag. K.B. wist niet of ze dood was na zijn brute aanval, maar sloeg geen alarm. „Dat was ik niet van plan, het is gebeurd. Ik weet niet meer wat ik deed, ik was niet meer mijzelf.”

Aanleiding

Jaloezie en woede lijken de aanleiding voor het misdrijf. Gedode partner Nebyat wilde de oude relatie met de vader van het gedode meisje herstellen. Daar zou zelfs gezinshereniging moeten plaatsvinden. Ook zou tevens nog weer een twee man in beeld zijn geweest, waarmee ze naar Amerika wilde.

K.B. verklaarde op zitting pas kort voor het misdrijf gehoord te hebben van vermeende contacten met andere mannen, al had hij tegenover de politie anders verklaard. „Ik kon het vertrek niet accepteren, hield nog erg van haar. Ik was gekwetst, maar niet boos.” Daarop greep hij echter toch het mes. „Ik handelde fout. Ik heb geen besluit genomen haar te doden, wilde juist een tweede kind en een gezin.”

Advocaat mr. Suzan Ӧzsaran stelde dat van moord op de ex-partner door haar cliënt geen sprake is. Het zou eerder doodslag zijn, in een opwelling na het slechte nieuws: „Er was geen tijd, of slechts heel kort, voor voorbedachte rade. Het was een kwestie van seconden. Het was een geweldsexplosie, een emotionele doodslag.”

Regelmatig ruzie

Slachtoffer en verdachte leerden elkaar in 2015 kennen in het asielzoekerscentrum in Oude Pekela. Ze kregen een relatie en trouwden voor de kerk. In de loop der tijd zou al regelmatig ruzie zijn geweest. Getuigen zagen rondom de zwangerschap van Nebyats jongste dochtertje (dat ze samen hadden en het drama overleefde) dat ze zelfs met blauw oog of kapot hoofd rondliep. Er was volgens buren vaak onrust (’Altijd geschreeuw’) rondom de woning. „Ze werd toen echter niet mishandeld, er werd geschreeuwd door de gehoorproblemen van het kind. Deze buren begrepen het anders dan het was”, bracht K.B. via een tolk daar tegenin. „Mensen zeggen dingen die niet waar zijn, het is haat tegen mij”, vond de verdachte. Maar hij was ten tijde van het drama al wel via de hulpverlening verhuisd naar een andere woning, dat na ruzies, stipte de rechter aan.

De verdachte zonder eerder strafblad betuigde spijt. „Ik kan het niet terugdraaien. Ik heb op gruwelijke manier twee mensen het leven ontnomen.”

Uitspraak 11 juni.