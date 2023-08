Politie vindt duizenden flessen lachgas in Nootdorpse woonwijk

Het pand staat in de in de buurt van een woonwijk. De politie spreekt van een levensgevaarlijke situatie. De geschatte straatwaarde van het lachgas is 124.000 euro. Het is de tweede keer in korte tijd dat er in deze straat een partij lachgas is onderschept. Onlangs is in een ander pand in dezelfde straat ook een grote partij gevonden. Toen ging het om 1277 flessen. Onderzoek moet nog uitwijzen of de twee zaken met elkaar te maken hebben.

Recreatief gebruik verboden

Sinds begin dit jaar is de handel voor het recreatief gebruik van lachgas verboden, maar was er nog geen actieve handhaving. Sinds 1 juli zijn de politie en het OM wel actief bezig om de handel, transport, productie en bezit van de drug lachgas op te sporen en vervolgen.

Volgens de wet wordt lachgas beschouwd als softdrugs. Het gas mag alleen nog gebruikt worden voor medische en technische toepassingen of als toevoeging aan levensmiddelen.

Lachgasgebruik leidt volgens de politie steeds vaker tot gevaarlijke situaties in het verkeer. De afgelopen jaren zijn er doden en gewonden gevallen bij ongelukken waarbij sprake was van lachgasgebruik.