Saoedi-Arabië klaar voor vrouw achter het stuur

Verkeerscontroleurs zijn nu ingelicht over de veranderingen, zo meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Ook worden mannen opgeroepen om hun vrouwelijke familieleden te wijzen op verkeersregels, zodat ze zichzelf en anderen veilig kunnen houden.

Het was lange tijd illegaal voor vrouwen om auto te rijden in Saoedi-Arabië. In september vorig jaar maakte de Saoedische koning bekend de regel op te willen heffen. Eerder deze maand werden nog meerdere vrouwenrechtenactivisten opgepakt, waardoor twijfels ontstonden over de progressieve ontwikkelingen in Saoedi-Arabië.