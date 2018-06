Volledige EU-steun Nederland voor MH17

„Bemoedigend, dit helpt enorm. Dit is nodig om Rusland onder druk te kunnen zetten”, zei minister Blok (Buitenlandse Zaken) in Brussel waar hij een vergadering had met zijn Europese collega’s.

De VVD-bewindsman vliegt door naar New York waar hij dinsdag het Nederlandse standpunt toe zal lichten in de VN-Veiligheidsraad. Rusland zal daar ook bij vertegenwoordigd zijn. „Het is van groot belang dat Nederland daar uitlegt waarom het de Russische Federatie aansprakelijk stelt”, aldus Blok.

Veel illusies dat Rusland meteen volledige medewerking zal toezeggen koestert hij niet. „Als ik morgen (vandaag, red.) al beweging zie zal ik tevreden zijn.” Nederland heeft volgens hem de plicht – als land met veruit de meeste slachtoffers - ervoor te zorgen dat het onderwerp op de internationale agenda blijft, anders zal de aandacht verslappen.

Meer dan bemoedigend schouderklopje

De Europese steun betekent meer dan alleen een bemoedigend schouderklopje. President Macron heeft bij zijn recente bezoek aan president Poetin de zaak onder de aandacht gebracht. Ook andere collega’s zullen in navolging van de Franse president in hun contacten met de Russen blijven hameren op de Russische verantwoordelijkheid om helderheid te verschaffen, stelt Blok.

Het kabinet besloot vrijdag Rusland verantwoordelijk voor het neerhalen van vlucht MH17. Het JIT, het gezamenlijke onderzoeksteam van de getroffen landen, heeft vastgesteld dat het een Russische BUK-raket was die het vliegtuig van Malaysia Airlines heeft neergehaald.