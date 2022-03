Lijn voor vaccintwijfelaars wordt lijn voor meer medische vragen

Het eerste thema waar de medische informatielijn zich op gaat richten is de vroege opsporing van darmkanker. Later deze maand gaat de lijn ook vragen van tieners en hun ouders of verzorgers over HPV-vaccinatie beantwoorden.

Internist Robin Peeters van het Erasmus MC zette de Twijfeltelefoon op omdat hij merkte dat veel mensen slecht geïnformeerd waren over vaccinatie tegen het coronavirus. Hij wilde daar feitelijke medische informatie tegenover zetten, zodat mensen die twijfelden over vaccinatie een goed geïnformeerde beslissing kunnen nemen. Geneeskundestudenten die hiervoor zijn getraind nemen de telefoon op. Ze staan op bepaalde dagen ook mensen te woord in het Turks en het Arabisch.

Honderden telefoontjes

De lijn kreeg vanaf de eerste dag honderden telefoontjes. Dat succes hoopt het Erasmus MC te herhalen voor andere medische kwesties. Zo moet de Twijfeltelefoon "een preventieplatform" worden waar mensen vragen kunnen stellen over diverse medische kwesties.

Het nummer van de Twijfeltelefoon is 088-7555777.