Quincy Promes opgepakt voor steekpartij

Promes wordt verdacht van mishandeling met zwaar lichamelijk letsel tot gevolg, een delict waar maximaal vier jaar gevangenisstraf op staat.

De arrestatie is zondagochtend bevestigd door politiewoordvoerder Jelmer Geerds. Die laat weten dat een 28-jarige Amsterdammer is aangehouden voor het steekincident en wil verder niets zeggen over de achtergrond van de verdachte.

Promes is direct na de arrestatie in verzekering gesteld en zit in de cel. In verzekering wil zeggen dat hij maximaal drie dagen in de cel moet blijven. Daarna kan de voorlopige hechtenis nog eens worden verlengd.

Familiefeest

Eind juli gaf de aanvaller van Ajax en Oranje een groot familiefeest in een loods van zijn eigen bedrijf in Abcoude. Tijdens het feest kreeg hij om onduidelijke redenen hevige ruzie met een familielid. Hij zou hem toen hebben gestoken met een mes en het slachtoffer raakte flink gewond. Omstanders kwamen meteen tussen het slachtoffer en Promes en hebben volgens getuigen erger kunnen voorkomen. De man deed een maand geleden aangifte van de steekpartij.

Het is onduidelijk waarom Promes niet eerder werd opgepakt. De politie ontkent dat rekening gehouden is met het speelschema van Ajax. „We hoorden pas een maand geleden van het incident. Daarna is een onderzoek gestart en dat heeft vanochtend tot een arrestatie geleid”, aldus Geerds.

Promes kwam in 2019 van Sevilla FC naar Ajax, dat vijftien miljoen euro voor hem betaalde. Eerder kwam hij uit voor Spartak Moskou, Go Ahead Eagles en FC Twente. Promes debuteerde in 2014 in het Nederlands elftal.