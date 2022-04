Dode bij steekpartij in jeugdgevangenis Breda

Het is nog onduidelijk wat er precies aan de hand is, de politie verwacht later met meer informatie te komen. De melding van de steekpartij kwam rond 15.15 uur binnen. Volgens Omroep Brabant zijn er agenten met kogelwerende vesten op het terrein aanwezig.

De jeugdgevangenis kwam enkele maanden geleden nog in het nieuws nadat een jongere die vastzat ontsnapte en uiteindelijk door de politie werd doodgeschoten in België. De jonge gedetineerde had een vuurwapen en gijzelde hiermee personeelsleden van de DJI.