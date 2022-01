’Ik weet zeker dat Joop van den Ende dit nooit gepikt had’

Premium Uitgaan

Virtuele rondleidingen, kinderactiviteiten en lezingen

Nog een paar dagen, dan horen we pas of de Nederlandse musea hun deuren weer mogen openen. Het is daarom nog even behelpen, maar sommige cultuurtempels hebben veel werk gemaakt van hun online beleving, met virtuele rondleidingen, kinderactiviteiten, lezingen en andere extraatjes.