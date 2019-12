Dodental aanval Mexicaanse plaats loopt op

Leden van een drugskartel en de politie raakten zaterdag verwikkeld in vuurgevechten. Dat gebeurde volgens de autoriteiten toen zwaarbewapende kartelleden de kleine plaats binnenreden. De strijd zou meer dan een uur hebben geduurd en aan veertien mensen het leven hebben gekost: tien leden van een drugskartel en vier agenten. Ook raakten zes politiemensen gewond.

Tijdens de gevechten zou onder meer het kantoor van de plaatselijke burgemeester zijn doorzeefd met kogels. De politie zou de achtervolging hebben ingezet toen de drugscriminelen op de vlucht sloegen. Daarbij zouden zondagochtend vroeg de resterende zeven doden zijn gevallen.

De Mexicaanse autoriteiten hebben de handen vol aan het bestrijden van de machtige drugsbendes. De activiteiten van die criminele organisaties zijn ook de Verenigde Staten een doorn in het oog. De Amerikaanse president Donald Trump zei recentelijk dat hij de kartels wil aanduiden als terreurorganisaties.

Ook stelde Trump vorige maand op Twitter dat „het tijd is dat Mexico, met hulp van de VS, oorlog gaat voeren tegen de drugskartels om die weg te vagen. We wachten alleen op een telefoontje van jullie geweldige nieuwe president.” De Mexicaanse regering liet later weten niets te voelen voor een gewapende interventie door andere landen.