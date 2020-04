Hardleerse feestgangers twee keer op de bon in Zuid-Holland

Ⓒ ANP XTRA

MOLENAARSGRAAF - Een aantal hardleerse feestgangers heeft dit weekend twee keer een bon gehad voor het overtreden van de corona-regels. Ze waren in de nacht van zaterdag op zondag bij een tuinfeestje in het Zuid-Hollandse Molenaarsgraaf. De dag ervoor waren ze al betrapt bij een feestje in Bleskensgraaf, meldt de politie op Instagram.