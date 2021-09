Premium Het beste van De Telegraaf

’Zelf kom ik er niet uit’ Ouderen in de rij bij de bieb voor hulp met QR-code: ’Ik vind het maar een gedoe’

Door Niels Kalkman Kopieer naar clipboard

Een medewerker van de bibliotheek in Lelystad helpt een oudere bij het verkrijgen van de coronapas. Ⓒ Aldo Allessie

Lelystad - Ga er maar aan staan: je hebt al wat moeite met smartphones, DigiD en de digitale wereld in het algemeen, en dan is er plots een QR-code nodig om een kopje koffie te drinken of een vorkje te prikken. Bij bibliotheken, die de taak hebben gekregen om mensen die daar moeite mee hebben te ondersteunen, is het een drukte vanjewelste. „Ik vind het maar een gedoe.”