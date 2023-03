Protesten in Frankrijk nadat regering pensioenhervorming doordrukt

Borne is naar de Franse Tweede Kamer, de Assemblée Nationale, gekomen om de afgevaardigden te vertellen dat de regering de pensioenhervorming doorvoert zonder stemming. Dat mag volgens artikel 49.3 van de Franse grondwet. Het parlement kan dan alleen nog de wetgeving blokkeren met een motie van wantrouwen en de val van de regering. De opvallende stap komt aangezien de regering vreest geen meerderheid te behalen bij een stemming. Na de bekendmaking ontstond er groot rumoer en parlementsleden begonnen het volkslied te zingen. De premier werd uitgejouwd en de zitting werd geschorst.

Volgens de regering is het inzetten van artikel 49.3 absolute noodzaak voor het land. Zij beschouwt het bestaande pensioenstelsel namelijk als onbetaalbaar en verouderd. De aanpassingen van het stelsel zijn volgens de regering noodzakelijk. Volgens vakbonden deugen die aanpassingen helemaal niet.

Felle protesten

De senaat heeft donderdag wel ingestemd met het pakket pensioenhervormingen. De regering lijkt zich weinig aan te trekken van de aanhoudende en felle protesten in heel het land. Een meerderheid van centrumrechtse en rechtse senatoren keurde de plannen goed. Ze had eerder al ingestemd met het meest omstreden onderdeel, de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd van 62 naar 64 jaar.

De Assemblée Nationale zou donderdag over het wetsvoorstel stemmen, maar de regering vreest dat een meerderheid er niet haalbaar is. Dankzij een grondwetsartikel kan de wetgeving zonder stemming worden doorgedrukt tenzij de regering ten val komt. Het besluit van Macron en Borne leidt naar verwachting tot moties van wantrouwen in het parlement. De linkse parlementariër Melenchon noemt de stap van Borne ’een spectaculaire mislukking’.

In heel Frankrijk zijn er betogingen en stakingen tegen de pensioenhervorming. Sinds 19 januari zijn er acht nationale protestdagen geweest, woensdag was de achtste. De opkomst was woensdag volgens de autoriteiten veel lager dan bij eerdere protestdagen. Er zouden in heel het land 480.000 mensen hebben betoogd van wie 37.000 in de hoofdstad. De vakbonden geven veel hogere aantallen actievoerders op. De links-radicale bond CGT spreekt van 1,7 miljoen demonstranten van wie 450.000 in Parijs.

Ondertussen zijn er naast een groot protest op het Place de la Concorde in Parijs ook protesten in andere steden. Franse media melden acties in onder andere Lyon, Marseille, Bordeaux, Rouen, Lille en Dijon. In Dijon werden onder meer poppen met de beeltenis van president Emmanuel Macron en eerste minister Elisabeth Borne in brand gestoken. De Franse vakbonden mijmeren ondertussen over nieuwe stakingsrondes, waaronder een op 23 maart. Demonstranten noemen de stap van Macron en Borne ’ondemocratisch’ en men verwacht de komende dagen vele nieuwe acties. Sommige demonstranten in Parijs zeggen dat ze ’een gekkenhuis’ verwachten.

Franse conservatieven tegen motie van wantrouwen om pensioenplan

De Franse partij Les Républicains (LR) steunt geen motie van wantrouwen tegen de regering van Macron, zo heeft voorzitter Éric Ciotti verklaard. Het standpunt van de conservatieven zorgt ervoor dat de regering kan aanblijven na het doordrukken van omstreden pensioenhervormingen.

Het parlement kan de wetgeving alleen blokkeren met een motie van wantrouwen en de val van de regering. Linkse en rechtse oppositiepartijen zeggen die te zullen indienen, maar zij zijn voor succes afhankelijk van LR. Maar deze partij zal dus geen motie van wantrouwen steunen.

Oppositiepartijen zijn boos omdat de regering beroep doet op een grondwetsartikel om het pensioenstelsel te wijzigen. Door deze gang van zaken is een stemming in de Assemblée niet nodig. Daar dreigde een meerderheid tegen de hervormingen te zijn. De regering had de steun nodig van LR, maar die partij is verdeeld. De senaat had al met de pensioenplannen ingestemd.