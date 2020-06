Regionale lockdown na virusuitbraak Duits slachthuis

In Gütersloh gaan minstens voor een week weer maatregelen gelden die in maart nog voor de hele Bondsrepubliek van kracht waren, waaronder bijvoorbeeld contactbeperkingen en een uitgaansverbod. Het is voor het eerst dat ergens in Duitsland alle versoepelingen weer worden teruggedraaid.

De uitbraak bij Tönnies, waar het nieuwe coronavirus al bij minstens 1500 van de 6000 medewerkers is vastgesteld, is de grootste tot nu toe in Duitsland, zei deelstaatpremier Laschet dinsdag in een persconferentie. Het virus is ook bij 24 bewoners van de regio vastgesteld die niet werkzaam zijn bij de vleesverwerker.

De deelstaatregering stuurt driehonderd politieagenten naar Gütersloh om de opnieuw ingestelde lockdown te handhaven en de testteams te begeleiden. Ook kondigde Laschet humanitaire maatregelen ten behoeve van de getroffenen aan. De minister-president riep op om bewoners van het district Gütersloh niet te stigmatiseren naar aanleiding van het wegsturen van vakantiegangers uit het gebied bij meerdere bestemmingen.