Eerste sneeuw in Nederland: Oud en Nieuw krijgt winters tintje

De laatste keer dat in ons land een laag sneeuw lag was op 28 februari 2020 in de Limburgse heuvels.

Het is in de laatste week van 2020 overdag 2 tot 6 graden. In de avond, nacht en in de eerste helft van de ochtend ligt de temperatuur regelmatig dicht bij het vriespunt. Elke dag is kans op neerslag en soms is de neerslag winters met kans op hagel en (smeltende) sneeuw.

Mogelijk kleurt het komende week lokaal opnieuw ergens wit. De grootste kans daarop is voor de hogere delen van ons land, zoals de Veluwe, Sallandse Heuvelrug en de Limburgse heuvels.

Oud en Nieuw

Ook Oud en Nieuw krijgt dit jaar een licht winters tintje. Het is kil met koude regen en er kan zelfs een beetje natte sneeuw vallen. Oudjaarsdag domineren wolkenvelden het weerbeeld en kan hier en daar regen vallen. Regionaal is ook dan natte sneeuw mogelijk. De eerste dagen van het nieuwe jaar verlopen iets kouder dan normaal en daarmee houdt het licht winterse weer stand.