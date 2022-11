VVD-leden slijpen de messen voor partijcongres: ’Dan valt de regering maar’

Binnenland

’Ministers botsen over gebruik regeringsvliegtuig’

Ministers Helder (Sport) en Kaag (Financiën) liggen met elkaar in de clinch over het gebruik van het regeringsvliegtuig. Helder wil met de PH-GOV naar het WK voetbal in Qatar gaan, maar Kaag heeft het dezelfde dagen nodig voor een bezoek aan Oost-Europa en de Balkan. Dat meldt RTL Nieuws.