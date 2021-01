Premium Binnenland

Strip-trilogie over André Hazes voltooid

Met ’Bloed’, ’Zweet’ en ’Tranen’ is nu het volledige leven van André Hazes verstript. Tekenaar Ben Westervoorde en schrijver Jan-Willem de Vries startten zes jaar geleden een driedelige stripbiografie over de Amsterdamse levensliedzanger, die nu is voltooid.