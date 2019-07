2100 varkens gestikt in stal Maarheeze, NVWA doet onderzoek

Een varkentje. Ⓒ ANP

MAARHEEZE - De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit NVWA onderzoekt de verstikkingsdood van 2100 varkens eerder deze week in een stal in Maarheeze, vlak bij Weert. De NVWA wil volgens een woordvoerder achterhalen hoe het kon gebeuren dat de varkens stikten. Volgens eigenaar Peter van der Linden van de stal leidde een stroomstoring in de luchtwassers voor de zuurstofvoorziening tot de dood van de varkens.