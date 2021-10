Rusland lachende derde bij stijgende gasprijzen

Buitenland

Biden ontmoet Xi voor het eerst, maar slechts op video

De Amerikaanse president Joe Biden gaat zijn Chinese collega Xi Jinping voor het eerst ontmoeten, maar wel per videoverbinding. Vertegenwoordigers van de Verenigde Staten en China bereikten hierover in principe een akkoord tijdens overleg in het Zwitserse Zürich. De virtuele ontmoeting vindt nog voo...