Hoog prijskaartje voor bevriezen eigen risico

Het huidige kabinet besloot het eigen risico vier jaar lang te bevriezen op 385 euro. Dat gebeurde op verzoek van coalitiepartijen CDA en CU, die het aanvankelijk zelfs wilden verlagen.

’Remmende werking’

Het eigen risico is er echter niet voor niets. Het moet ervoor zorgen dat mensen zich eerst goed achter de oren krabben en bedenken of zorg wel echt nodig is. Het heeft dus een remmende werking op de zorguitgaven.

Die remmende werking is de aankomende vier jaar een stuk minder vanwege het kabinetsbesluit om het eigen risico niet te laten groeien. Hoe dat uitvalt, staat in de voorjaarsnota van het kabinet die maandag openbaar werd. Financiële mee- en tegenvallers staan in dit boekhoudkundige stuk van het kabinet.