Tot 8,5 cel voor leden drugsbende

De zaak kwam in november 2016 aan te rollen, toen een van de verdachten zich bij de politie meldde. Hij vreesde voor zijn leven en vertelde dat er veel cocaïne, geld en een zak met wapens in zijn woning in Amsterdam-Osdorp lagen. Hij bekende dat hij al jaren met anderen in de drugshandel zat. Bij doorzoeking van zijn huis trof de politie meer dan 100 kilo harddrugs, ongeveer 800.000 euro en wapens aan.

Deze man werd al in 2017 veroordeeld. In het vervolgonderzoek kreeg de politie de andere verdachten in beeld. Twee van hen verbleven lange tijd in Dubai en Turkije. In november 2017 pakte de politie hen op, samen met vier anderen. De politie vond in diverse woningen partijen drugs, geld, clandestiene administraties en geldtelmachines. Daarnaast nam zij dure auto’s en horloges in beslag. De zes mannen zijn ook veroordeeld voor het witwassen van misdaadgeld.