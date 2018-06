Verdachte zware mishandeling opgepakt

Over de aanleiding voor de mishandeling kon de politie niets zeggen. Het geweldincident had plaats in de nacht van vrijdag op zaterdag.

Diezelfde nacht is er nog een andere ernstige mishandeling geweest op de truckshow in Nederhemert. Een 23-jarige man uit Andel raakte daardoor zwaargewond. Hij heeft mogelijk hersenletsel. Mogelijk sprong het slachtoffer tussenbeide tijdens een ruzie. De politie heeft in deze zaak nog geen aanhoudingen verricht.