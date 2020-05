LIVE | Onverzorgde collega’s zijn bron van ergernis tijdens videocall

Het thuiswerken vanwege de corona-uitbraak brengt nieuwe ergernissen met zich mee. Circa de helft van de Nederlanders ergert zich aan collega’s die tijdens een digitaal overleg onverzorgd voor de camera zitten. Dat meldt de website VPNdiensten.nl op basis van een peiling onder dik 1500 werkenden.

Behalve het onverzorgd in beeld verschijnen, storen veel mensen zich aan collega’s die te laat inchecken tijdens videocalls en collega’s die voor de camera eten. Verder is een slechte internetverbinding vaak een bron van ongenoegen.

„Inmiddels werken we al ruim twee maanden volledig vanuit huis. In het begin had ik er niet zoveel last van, maar naarmate deze situatie langer duurt, merk ik dat mijn motivatie om me helemaal kantoor-proof te kleden langzaam verdwijnt”, zegt Abel Baas, consultant bij VPNdiensten.nl. „Toch probeer ik me er iedere dag weer toe te zetten. Allereerst om mijn dagelijkse routine zoveel mogelijk aan te houden en om het juiste voorbeeld te geven aan mijn collega’s. Ik zou namelijk ook raar opkijken als ik een collega met ongekamde haren zou aantreffen in zijn of haar pyjama.”

VPNdiensten.nl is een initiatief van het bedrijf Yo Veilig. Op de website kunnen consumenten informatie vinden over zogeheten VPN-verbindingen waarmee op een veilige manier contact kan worden gelegd via het internet.

