Trump eert gevallenen en eigen beleid

Het land heeft volgens Trump „de beste economie sinds decennia, de laagste werkloosheid ooit onder zwarten en Amerikanen van Latijns-Amerikaanse komaf en we zijn onze militaire kracht aan het herbouwen”.

Die boodschap sloeg bij critici in als een bom. David Frum van het blad The Atlantic noemde het bijvoorbeeld „de grofste, meest ongepaste en zelfverheerlijkende Memorial Day-boodschap ooit”.

Memorial Day

De president is maandag zoals gebruikelijk naar de erebegraafplaats in Arlington, ten zuiden van Washington, gegaan voor de jaarlijkse herdenkingsplechtigheid van ’Memorial Day’. Die is elk jaar op de laatste maandag in mei.