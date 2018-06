’Toch nieuwbouw dicht bij hoogspanningslijn’

Ⓒ ANP XTRA

DEN HAAG - Zeker zeven gemeenten houden zich niet aan het advies om dicht bij hoogspanningslijnen geen woningen te bouwen. Het gaat in deze gemeenten om in totaal ruim honderd nieuwe woningen die te dicht bij hoogspanningslijnen staan, meldt RTL Nieuws na onderzoek in samenwerking met de Geodienst van de Rijksuniversiteit Groningen.