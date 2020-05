Analyse: alleen rode loper ontbreekt voor criminelen op Schiphol

Ⓒ Hollandse Hoogte

De topexpert op het gebied van drugsbestrijding dacht dat hij alles wel een keer gezien en gehoord had. Maar wat de producent van geavanceerde scanapparatuur vertelde, sloeg alles. Het duurste en meest gevoelige apparaat; dat had hij net aan een criminele groepering verkocht. Zo konden de drugssmokkelaars precies vaststellen wat opsporingsdiensten zouden kunnen detecteren en wat niet. Op die manier was de kans op een succesvol transport een stuk groter.