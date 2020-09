Miljonair die schat verstopte overleden, mysterie fatale speurtocht nog groter

Wordt het mysterie van de schat van Forrest Fenn in de Rocky Mountains ooit opgelost? Ⓒ AP/Hollandse Hoogte

SANTA FE - De 90-jarige excentrieke miljonair Forrest Fenn is afgelopen week in zijn woning overleden aan de gevolgen van een val, melden Amerikaanse media. De kunsthandelaar zette 350.000 mensen aan tot een speurtocht naar een verstopte schat in de Rocky Mountains. Nu Fenn er niet meer is, zal het mysterie mogelijk voor altijd onopgelost blijven.