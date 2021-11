Model (24) en architecte (26) dood bij ziekenhuis gedumpt: ’Mysterie rond villa Beverly Hills’

Hilda Marcela Cabrales-Arzola (26) is nu officieel hersendood verklaard. Ze lag twee weken in coma in een ziekenhuis in Los Angeles, waar ze op 13 november buiten werd gevonden, achtergelaten door onbekenden, in bewusteloze toestand.

Haar vriendin Christy Giles (24), een model dat actrice wilde worden, werd twee uur eerder bij een ander ziekenhuis afgeleverd door mannen die hun gezicht hadden bedekt met bivakmutsen.

De zaak houdt Amerikaanse media in hun greep, omdat volledig onduidelijk is wie de daders zijn, en bijzonder opvallend is dat de ene jongedame bij het Kaiser Permanente West Los Angeles-ziekenhuis werd gevonden, terwijl haar vriendin bij het Southern California Hospital in Culver City werd gedumpt.

De twee lijken te zijn gedrogeerd tijdens een stapavond – en het spoor leidt naar een villa in Hollywood.

God

De vader van Cabrales-Arzola, Luis Cabrales Rivera (49), vocht tegen zijn tranen in een interview met The Sun. „We proberen het slechte nieuws met kracht te verdragen”, zegt hij. „Ik heb me tot God gewend en gevraagd om Hilda in 100 procent goede gezondheid terug te brengen. Maar als ze verlamd zou zijn, is het beter voor haar te gaan.”

"Het laatste bericht wat Christy verstuurde, was aan haar vriendin Hilda: ’Let’s get out of here’"

De organen van zijn dochter worden gedoneerd aan zeven verschillende mensen. „We zijn blij dat ze met haar laatste adem anderen leven kan schenken, en zo doorleeft in de harten, ogen en longen van iemand anders.”

Beverly Hills

Ondertussen is op een video, ingezien door The Sun, te zien dat gemaskerde mannen in zwarte kledij aankomen bij het ziekenhuis waar Giles werd gevonden. Ze duwen een lichaam uit een Toyota Prius zonder nummerplaat.

Een vriend heeft voor het laatst een locatie van Christy gekregen per telefoon. Daarop was te zien dat de twee vrienden in een appartement in Beverly Hills waren. The Sun is er gaan kijken. Buren vertelden dat ze iemand hebben horen ’kermen van de pijn’.

Het laatste bericht dat Christy verstuurde, was aan haar vriendin Hilda: ’Let’s get out of here’, met een geschrokken emoji, om 05.38 uur. ’Yes’, schreef Hilda terug. Ze liet weten dat er een taxi was besteld. Maar daarna werd geen bericht meer verstuurd. Andere berichtjes zijn niet gemarkeerd als gelezen, is te zien in de gespreksgeschiedenis die de echtgenoot van Christy, Jan Cilliers, in handen heeft.

De weduwnaar is een inzamelingsactie begonnen voor de begrafenis. De politie doet onderzoek.

’Vermoorden met balpen’

De moeder van Giles wijst er in interviews op dat ze nog zo goed was getraind door haar vader, een ex-soldaat. Haar dochter zou ’vechten als hel’ als ze niet was gedrogeerd. „Mijn dochter heeft serieus geleerd hoe ze iemand kan vermoorden met een balpen”, zegt Dusty Giles tegen The Sun. „Haar vader diende in Irak.”

Volgens de ouders is hun dochter vermoedelijk verkracht en vermoord.

„De enige manier hoe deze mannen mijn dochter en Hilda meer dan 10 uur hebben kunnen vasthouden, is door ze drugs te geven, of misschien vast te binden”, zei ze tegen The Sun. Dochter Christy had wel degelijk te maken met illegale drugs, maar haar moeder gelooft haar op d’r woord dat ze nooit heroïne gebruikte. „Was ze een engel? Nee, ze nam weleens, wat ze noemde, party drugs.”