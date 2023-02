Tienduizenden Amsterdammers in herrie en fijnstof door kapotte geluidsschermen A10

Rijkswaterstaat vraagt staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat om ontheffing te verlenen voor de huidige, illegale situatie. Een vertegenwoordiger van de bewoners langs de ring Noord zegt geschokt te zijn door de uitkomsten van het vandaag verschenen rapport: „Dit bevestigt zwart-op-wit wat wij al maanden weten. Het is veel erger nog dan we al wisten.”

Tijdelijke maatregelen

De ellende begon vorig jaar op 22 augustus toen beschadigde delen van de geluidsschermen over een lengte van 3,5 kilometer langs de A10-Noord preventief werden verwijderd. Sindsdien regent het klachten van omwonenden die door het vandaag verschenen onderzoeksrapport worden bevestigd.

Er staan ook aanbeveling in om tijdelijke maatregelen te nemen om de overlast te gaan verminderen. Ook daar zal de staatssecretaris een besluit over moeten nemen. Het gaat nog jaren duren voordat de schermen in hun geheel vervangen worden.

Om de geluidsoverlast te verminderen wil men graag de maximumsnelheid verlagen van 100 naar 80 kilometer per uur. Ⓒ ANP/HH

Uit berekeningen blijkt dat op bijna 6900 woningen een geluidstoename is groter dan 0,5 dB. Van deze woningen is bij 1084 woningen de toename 2,5 dB of meer. Bewoonster Jiska Klein: „Het is veel erger dan we vreesden. Er moeten direct maatregelen worden genomen. Dit gaat ten koste van de gezondheid van tienduizenden Amsterdammers.”

’ Onacceptabel’

Verkeerswethouder Melanie van der Horst van Amsterdam eist dat de snelheid direct van 100 naar 80 kilometer per uur wordt verlaagd om de overlast te beperken. Eerder zei ze tegen De Telegraaf: „Deze bewoners zitten in een vreselijke situatie. Onacceptabel.” De wethouder zal later vandaag reageren op het - volgens omwonenden - onthutsende onderzoek.