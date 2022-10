Bloedige schietpartij in Thaise kinderopvang: ruim dertig doden, onder wie 22 kinderen

De man viel de kinderopvang rond lunchtijd binnen met een vuurwapen en een mes. De verdachte heeft kort na het bloedbad zelfmoord gepleegd. Hij zou ook zijn vrouw en eigen kind hebben doodgeschoten, aldus Thaise media. De verdachte was vorig jaar ontslagen uit het politiekorps wegens drugsgebruik. Volgens plaatselijke media zou hij vrijdag voor de rechter moeten verschijnen.

„Er zijn minstens 30 doden, maar er komt nog steeds nieuwe informatie binnen”, zegt politiewoordvoerder Archon Kraitong donderdag na de bloedige schietpartij tegen persbureau Reuters. Premier Prayuth Chan-ocha spreekt van een ’schokkend incident’.

De voormalig politieagent, Panya Kamrab (34), geldt als enige verdachte. Na berichten dat hij in een auto op de vlucht was geslagen en door man en macht werd gezocht in de provincie Nong Bua Lamphu, klonk later het nieuws dat hij zichzelf van het leven heeft beroofd.

Op schokkende beelden op sociale media zijn slachtoffers en veel radeloze, huilende mensen te zien bij plaats delict. Zwaarbewapende veiligheidsdiensten zijn ter plaatse, net als de hulpdiensten. Er zouden naast de tientallen doden nog twaalf gewonden zijn. Meerdere medewerkers van het kinderopvangcentrum kwamen om het leven, onder wie een acht maanden zwangere vrouw.

Twee jaar geleden was er een massamoord door een soldaat in een winkelcentrum in het noordoosten van Thailand met 29 doden. Hij zond dat via een livestream uit op Facebook.

Vuurwapenbezit in Thailand is relatief hoog vergeleken met de rest van Zuidoost-Azië. Er circuleren ook veel illegale wapens die het land zijn binnengesmokkeld uit door conflicten verscheurde buurlanden, maar dergelijke massamoorden komen niet veel voor.