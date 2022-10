Razend stak hij in op slapende kinderen: slachtpartij in Thaise kinderopvang door ex-agent

De politie denkt dat de 34-jarige schutter amfetamine had gebruikt toen hij naar de kinderopvang in de buurt van zijn huis ging. Hij was zojuist teruggekomen van een bezoek aan de rechtbank in verband met zijn drugsdelicten en kwam naar de crèche om zijn zoon op te halen. Toen hij het jongetje daar niet aantrof, ging hij door het lint.

De razende schutter viel de kinderopvang in de plaats Nongbua Lamphu binnen met een vuurwapen en een mes. Hij drong een afgesloten ruimte binnen waar kinderen lagen te slapen en begon met een mes wild op hen in te steken. Een ooggetuige vertelde de Thaise televisiezender Kom Chad Luek dat het personeel de deur op slot had gedaan toen ze de verdachte met een pistool zagen naderen, maar dat hij er doorheen schoot.

„Een kinderleidster die stierf had een kind in haar armen”, zei de vrouw, wier naam niet werd genoemd. „Ik dacht niet dat hij kinderen zou doden, maar hij schoot op de deur en schoot er dwarsdoorheen.”

Met bloed besmeurde vloer en slaapmatten

Beelden van het kinderdagverblijf op sociale media tonen de met bloed besmeurde vloer en slaapmatten die door de kamer zijn verspreid. Aan de muren hangen posters met het alfabet en andere kleurrijke decoraties.

Een medewerkster van de opvang zei tegenover het lokale Thairath TV dat er 24 jonge kinderen lagen te slapen, toen ze werden gedood door de aanvaller. Ze zei dat het zoontje van de moordenaar op de kinderopvang zat. Hij bracht het kind regelmatig zelf en was beleefd tegenover het personeel.

De vrouw zag de schutter naar haar toe lopen. Ze vluchtte met twee collega’s een klaslokaal in en deed de deur op slot. De aanvaller probeerde er doorheen te schieten, maar de medewerkster wist uiteindelijk te ontsnappen en over een muur te klimmen om hulp te zoeken.

Vrouw en kind

De dader vluchtte vervolgens in een witte auto. Op weg naar huis reed hij op omstanders in en schoot op voorbijgangers. Daarbij vielen nog eens negen doden. Thuisgekomen doodde hij zijn vrouw en kind, en beroofde vervolgens zichzelf van het leven.

Op schokkende beelden op sociale media is te zien hoe radeloze, huilende en schreeuwende ouders en familieleden van de kinderen zich verzamelden zich bij de kinderopvang. Naast de tientallen doden zijn er twaalf gewonden. Zij worden behandeld in een nabijgelegen ziekenhuis. In totaal kwamen vijf medewerkers van het kinderopvangcentrum om het leven, onder wie een acht maanden zwangere vrouw.

Diep geschokt

Thai zijn diep geschokt dat iemand zo veel jonge kinderen op deze manier heeft kunnen vermoorden. Er wordt volop gespeculeerd over wat de voormalige politieagent ertoe dreef dit te doen.

De Thaise premier Prayut Chan-ocha betuigde zijn diepste medeleven aan de families van de slachtoffers en zei dat hij opdracht heeft gegeven een onderzoek naar de aanval te versnellen. Hij reist vrijdag zelf naar Nongbua Lamphu, op acht uur rijden van Bangkok.

Wereldleiders hebben ook hun medeleven betuigd aan de slachtoffers van de aanslag. De Britse premier Liz Truss zei geschokt te zijn door de „gruwelijke gebeurtenissen”.