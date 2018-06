Tweetal boerderijdrama Milheeze op vrije voeten

De politie kan verder geen meldingen doen over de twee.

De dode man werd in het zwembad gevonden, de zwaargewonde man lag aan de andere kant van de boerderij, zo’n 100 meter verderop. De twee waren te gast op de boerderij, net als de twee die later werden gearresteerd. Het is onduidelijk of de vrouw uit Helmond en de man uit Milheeze nog verdachten zijn.

Naar verluidt was er elders een feest geweest en werd er bij de boerderij door een klein groepje nog tot in de ochtenduren doorgefeest. Wat er precies is misgegaan is vooralsnog onbekend. Op het feestje werden harddrugs gebruikt. De politie weet niet zeker of dat iets met de gebeurtenissen te maken heeft.

De dode is een 29-jarige man uit Milheeze. De zwaargewonde is een 44-jarige man uit Lierop. Hij ligt nog op de intensive care, maar is inmiddels stabiel.

