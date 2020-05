Jonge mantelzorger heeft het zwaar

Viroen Soebedar en zijn moeder Sardha Soebedar Dwarka (56).

Amsterdam - Jonge mantelzorgers hebben het zwaar, wat nog extra wordt versterkt door de corona-epidemie. Eén op de vijf jongeren is mantelzorger voor broer, zus of ouder. De helft vindt de zorg zwaar, maar praat er weinig over. Bijna een kwart heeft behoefte aan professionele hulp, blijkt uit onderzoek van het ministerie van VWS dat zich richt op jongeren tussen de 18 en 25 jaar.