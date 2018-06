Agent ziet broer aan voor inbreker en schiet hem dood

De broers zijn allebei agent. Toen Robert zijn broer doodschoot waren zij beiden niet aan het werk. Rocky was vermoedelijk langs Robert gegaan om te kijken of alles in orde was.

De schietpartij vond plaats in de badkamer van de woning van Robert Lee. Rechercheurs die de zaak onderzoeken zitten met veel vragen, zoals ’waarom heeft Rocky niet aangeklopt?’

Aangeklaagd

Robert Lee is aangeklaagd voor moord. Wie een agent doodt in de staat Texas - waar Stagecoach ligt - riskeert de doodstraf. Of dat ook voor Robert Lee een risico is, wordt nog bekeken: zijn broer Rocky was niet aan het werk toen hij werd doodgeschoten.