Bezoeker (59) Amsterdams festival 909 overleden

Het slachtoffer is in het ziekenhuis overleden. Het is nog niet duidelijk hoe de man om het leven is gekomen.

Rond 21.45 uur werd de man onwel tijdens het festival in het Amsterdamse Bos. Veel festivalgangers zagen het gebeuren. Er werd een doek rond de man gehouden zodat de reanimatie niet te zien was.

’Diep betreurd’

De organisatie laat weten „diep betreurd” te zijn. „Wij wensen de familie en nabestaanden veel sterkte toe.”