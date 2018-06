Pas op voor een broodje kroket

Op het staatsbezoek van koning en koningin vorige week aan Luxemburg gebeurde iets heel verrassends. Het ging niet om een wereldschokkend verdrag, een versterkte alliantie of een geslaagde handelsmissie waarmee miljarden euro’s waren gemoeid. Nee, alles draaide om de tiara die koningin Máxima woensdag naar het staatsbanket droeg. De kenners in het meegereisde mediakorps en in Nederland raakten er niet over uitgepraat: de Stuart-tiara was door de koningin uit de koninklijke kluis gevist!