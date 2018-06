Leonne (57) mag voortaan genderneutraal zijn: ’Ik heb allebei’

„De eerste dertig jaar probeerde ik me als jongen voor te doen, omdat mijn ouders dat graag wilden. Maar ik werd moe van dat man zijn en ging als vrouw verder. Om uiteindelijk tot de conclusie te komen: ik ben geen van beide, ik wil zijn wie ik ben: genderneutraal.”

„Ik ben niet als man of vrouw geboren. Ik heb allebei. Ik kon dus vroeger twee kanten op. Ik had het geluk dat de pastoor in Swalmen, waar ik als kind woonde, mijn ouders steunde. Ga er niks aan doen, zei de pastoor, want wat God heeft geschapen gaan we niet veranderen. Die pastoor nam me altijd in bescherming, als iemand me pestte of voor meisje uitschold. Ik ben nooit een kwetsbaar kind geweest, dat is mijn geluk.”

’Wat heb ik een mazzel gehad’

„Toen ik in Amsterdam in de scene kwam begreep ik: wat heb ik een mazzel gehad. Wat hebben die transgenders allemaal moeten meemaken, wat zijn ze gepest. Sindsdien bied ik als hypnotherapeut hulp aan deze mensen.”

Leonne trouwde als vrouw met een man en kreeg een kind van hem. Later kreeg ze een relatie met een transseksuele man die vrouw was geweest, en weer later met een rechter en een notaris. „Zo kwam ik mensen tegen die er over hadden nagedacht.”

’Ambtenaren kunnen er niet meer omheen’

Leonne verwacht dat de uitspraak van de rechtbank in Roermond verregaande consequenties heeft. „Ambtenaren kunnen niet meer om genderneutraal heen, maar ook winkels en websites moeten aanpassingen doorvoeren.”