Naakte meth-gebruiker bijt politiehond

Agenten van Columbia County Sheriff’s Office kwamen naar High Springs nadat er melding was gemaakt van een man die drugs gebruikte. Eenmaal ter plaatse kregen de dienders een tweede melding uit diezelfde omgeving: er zou een wildvreemde door iemands tuin lopen met een zaklamp.

Er zouden volgens agenten ’vreemde geluiden’ te horen zijn geweest tijdens de zoektocht naar de ’wildvreemde’. Uiteindelijk werd Donald Watts aangetroffen: hij lag naakt in een ondiepe vijver. Hij kwam volgens de agenten ’manisch’ over en zou vreemde geluiden hebben gemaakt.

Ontsnapping na ontsnapping

Volgens het politierapport probeerde de Amerikaan nog te ontsnappen door onder de veranda van een caravan te glippen. Toen een van de agenten hem vast probeerde te grijpen duwde Watts hem. Ook het gebruik van een taser mislukte.

De twee dienders hadden inmiddels versterking gekregen: in totaal waren ze nu met zeven agenten. Politiehond Casper was ook ter plaatse. De viervoeter leidde de agenten naar Donald Watts: de man was inmiddels in het bos beland waar hij op handen en knieën gromde, zo stond geschreven in het politierapport, dat werd gedeeld door Fox30.

Man bijt hond

De politiehond kreeg het commando om Watts te grijpen, maar de man dacht daar kennelijk anders over: hij sprong overeind, greep de hond bij zijn kop en beet in zijn oor.

Uiteindelijk wist de hond te ontsnappen uit de greep van Donald Watts en beet hem in zijn hoofd.

Donald Watts kon niet langer uit de handen van agenten blijven en werd opgepakt. Hij spuugde, voor hij werd afgevoerd, wel nog even in het gezicht van een agent.

Voor hij naar de gevangenis werd gebracht moest hij overigens nog even langs het ziekenhuis om behandeld te worden aan zijn verwondingen.