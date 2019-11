Schildersbedrijf ’in diepe rouw’ na brand kerk Hoogmade

Ondertussen likken de inwoners van Hoogmade daags na de brand hun mentale wonden. Er worden herinneringen opgehaald. Ⓒ MICHEL VAN BERGEN

HOOGMADE - Het schildersbedrijf dat het onderhoudswerk aan de maandag in as gelegde Onze-Lieve-Vrouw- Geboortekerk in Hoogmade uitvoerde, is in diepe rouw gedompeld nu de brand naar alle waarschijnlijkheid is ontstaan bij werkzaamheden door zijn schilders.