’Een huwelijk is doorbijten’

Burgemeester Henri Lenferink maakte met alle 53 jubilerende paren een praatje. Ⓒ Hielco Kuipers

Leiden - Volgens het CBS groeit het aantal echtscheidingen flink. De kans dat een huwelijk strandt, is inmiddels zo’n veertig procent. Toch zijn er echtparen die het een leven lang samen rooien. In Leiden werden vandaag 53 ’volhardende stellen’ in het zonnetje gezet die al 60, 65 of zelfs 70 jaar elkaars ring dragen. Hun geheim? „Gewoon doorbijten.”