Stroomstoring in deel van Rotterdam verholpen

ROTTERDAM - Ongeveer 4500 aansluitingen in een deel van Rotterdam hebben een paar uur zonder stroom gezeten. De storing begon maandag om 23.00 uur. Volgens netbeheerder Stedin hadden rond 01.00 uur de meesten weer stroom en was een uur later de storing helemaal verholpen.