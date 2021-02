Moeder doodgevroren jongen (11) Texas eist 100 miljoen dollar van energiebedrijf

Extreem koud winterweer heeft er in de Amerikaanse staat Texas voor gezorgd dat vorige week circa twee miljoen huishoudens zonder stroom kwamen te zitten. Dat is inmiddels opgelost, maar het probleem is nu het drinkwater. De stroomstoringen van de afgelopen vijf dagen hebben ook de waterzuiveringsinstallaties uitgeschakeld.

Ook het huishouden van Cristian werd geraakt door de stroomstoring. De jongen kwam in 2019 samen met zijn moeder en broertjes en zusjes vanuit zijn geboorteland Honduras naar de Verenigde Staten om een beter bestaan op te bouwen. Dat meldt BBC News. Het gezin zat twee dagen zonder stroom en was genoodzaakt tegen elkaar aan te kruipen voor wat warmte. Toen zijn moeder Cristian ’s ochtends wilde wakker maken, reageerde hij nergens meer op. De vrouw reanimeerde haar zoon, maar tevergeefs. De 11-jarige Cristian was ter plaatse overleden.

’Slechte communicatie’

De vrouw houdt twee energiebedrijven verantwoordelijk voor zijn dood. Volgens haar negeerden de bedrijven oproepen om de installaties ’winterklaar’ te maken. „ERCOT en Entergy hebben geen enkele preventieve actie ondernomen die de crisis had kunnen afwenden”, aldus de aanklacht. Ook hebben de bedrijven volgens de advocaat van de familie voorafgaand aan de vrieskou extreem slecht gecommuniceerd met hun klanten.