’Straks ook inchecken in ov met je iPhone’

Volgens de techsite The Information zal Apple de nieuwe mogelijkheden volgende maand bekendmaken. De toepassingen moeten in iOS 12, de nieuwe versie van besturingssysteem iOS, komen te zitten. De technologie wordt al getest op het futuristische hoofdkwartier van Apple.

De NFC-chips zitten in de iPhones 6 en 6 Plus, 6S en 6S Plus, 7 en 7 Plus, 8 en 8 Plus, SE en X. Gebruikers daarvan kunnen met Apple Pay betalen bij kassa's dankzij de chips.

Contactloos betalen

NFC staat voor near near-field communication. Het is het systeem achter contactloos betalen met smartphones, pinpassen en OV-chipkaarten. Het is in 2002 ontwikkeld door Sony en het Nederlandse NXP.