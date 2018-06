Mysterie op grote diepte

Nadat duikers van de marine zondag al het eerste lichaam van een instructeurduiker hebben gevonden in Le Serpent, werd vandaag de tweede man boven water gehaald. Ⓒ Rias Immink

Een duik in een scheepswrak die twee mannen fataal wordt. Het ongeluk van afgelopen weekend in Zeeland is een zeldzaamheid, benadrukken mensen uit de duikwereld. Want ja, duiken is een sport met risico. Maar meestal is een medisch probleem de oorzaak van ongelukken. Dat twee duikers achterblijven in de diepte, dat komt zelden voor.