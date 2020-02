Foto’s: Bombrieven ondertekend met streepjes

Sinds januari is Nederland in de ban van bombrieven. Een mysterieuze afperser richt zich op tien bedrijven door heel het land, van banken tot makelaars en van hotels tot autobedrijven, en eist bitcoins. Over de hoogte van het geëiste bedrag doet de politie geen uitspraken. Tot dusverre blijkt de zwaarte van de explosieve stof mee te vallen. Nog altijd is het lastig om de afperser op het spoor te komen. Daarom werd er meer over de sporen naar buiten gebracht.

Ⓒ Politie

Politiewoordvoerder Lex van Liebergen meldde in Opsporing Verzocht dat de in tien van de verstuurde bombrieven aangetroffen batterij steeds geen omhulsel had. „De dader kan ze zowel los als in setjes van tien hebben gekocht.” Alle brieven werden ondertekend met een rij kleine streepjes met in het midden twee schuine strepen. De politie hoopt dat getuigen dit patroon van de sporen herkennen en zich melden.

Ⓒ politie

Zelfs taalgebruik onderzocht

Want inmiddels zijn alle registers opengetrokken om de afperser op te sporen. „Naast het sporenonderzoek, dat we verrichten in nauwe samenwerking met het Nederlands Forensisch Instituut, hebben we ook een breed palet aan andere interne en externe experts en specialisten ingeschakeld”, vertelde recherchechef Dutilh van de Amsterdamse politie eerder aan De Telegraaf. „Daarbij gaat het om duiding van het taalgebruik in de brief, het gebruikte lettertype, de gebruikte printer en de afkomst van het papier.” Om in te schatten wat voor persoon de afperser is, maakt de recherche gebruik van gedragsdeskundigen.

Het papieren zakje met het aanzicht van Delft Ⓒ Politie

Het voornaamste aanknopingspunt voor de recherche is een papieren zakje met aanzicht van Delft in de brief, met een afmeting van 10 bij 9 centimeter, waarin de explosieve stof telkens is aangetroffen. Dat zakje is ongeveer net zo groot als een post-it note of een dubbelgevouwen portemonnee, meldde Dutilh. „We hebben goed in kaart gebracht waar ze te koop zijn en hopen dat er mensen zijn die iets opvallends hebben gezien bij iemand met betrekking tot deze zakjes.” De bombrieven zijn herkenbaar aan de witte enveloppen met een verdikking erin. Ze zijn gefrankeerd met postzegels en hebben een geprinte adressering.