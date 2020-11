Gemeente: Amsterdamse leerlingen hebben achterstand door corona

„De uitkomst van het onderzoek laat opnieuw de urgentie zien om kansengelijkheid te vergroten en gezamenlijk op te trekken om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren”, zegt onderwijswethouder Marjolein Moorman. „Hierbij moeten we gericht investeren om de kansengelijkheid te bevorderen.”

De opgelopen achterstand is groter bij leerlingen met een risico op leerachterstanden, toont het onderzoek aan. Scholen geven ook aan dat het contact met ouders na schoolsluiting is verslechterd en dat daarmee de ouderbetrokkenheid is afgenomen.