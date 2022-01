Regering Kazachstan treed af nadat hevige rellen het land ontwrichten: ’Oude man eruit’

Tokajev nam de maatregel in reactie op ongekende protesten over een stijging van de prijs voor vloeibaar petroleumgas (LPG) in het uitgestrekte ex-Sovjetland. Een regeringsbesluit op dinsdag om LPG-prijzen te verlagen in overeenstemming met de eisen van de demonstranten, kon hen echter niet kalmeren. De zuidoostelijke stad Almaty, de financiële hoofdstad van Kazachstan, was dinsdag in chaos toen de politie traangas en verdovingsgranaten afvuurde om de onrust te onderdrukken.

Tekst gaat verder onder de foto’s.

Ⓒ ANP/HH

Ontslag

De protesten begonnen afgelopen weekend in de stad Kazakhstan, gelegen in het westen van Kazachstan, maar inmiddels zijn de demonstraties verspreid door het hele land.

De demonstranten riepen leuzen als „regering, treed af!” en „oude man eruit!” - een verwijzing naar Tokajevs nog steeds machtige voorganger en mentor Noersoeltan Nazarbajev. Die laatste, een naaste bondgenoot van de Russische president Vladimir Poetin, regeerde Kazachstan van 1989 tot 2019. Nazarbajev heeft nog altijd controle over het land als voorzitter van de Veiligheidsraad en ’Leider van de Natie’, een constitutionele rol die hem uitvoerende bevoegdheden en immuniteit van vervolging verleent.

Spontane, niet vooraf goedgekeurde protesten zijn illegaal in Kazachstan, ondanks een vorig jaar aangenomen wet die de vrijheid van vergadering in het land versoepelde.

Later op woensdag bood de regering van premier Askar Mamin haar ontslag aan. President Tokajev heeft het ontslag aanvaard en vicepremier Smajlov Alichan Aschanovitsj tot interim-premier benoemd. Totdat een nieuw kabinet is gevormd zullen de demissionaire ministers hun taken blijven uitvoeren.

Nieuws of tips? App naar onze whatsapp tiplijn (+31613650952).

Ⓒ ANP/HH